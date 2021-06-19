3,9'luk deprem büyük depremi tetikler mi?

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünün 3,9 olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

7 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü İstanbul Kartal olarak açıklandı.

UZMANLARDAN İLK YORUM: BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz depremin hemen ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Tüysüz, ''Bü tür etki genellikle yakın depremlerde olur. Eğer deprem çok yakınsa ayaklarımızn altına sanki vuruyormuş gibi olur. Burada karada bir fay söz konusu değil. Pendik-Tuzla arasında bir fay var. Bunun da aktif olup olmadığı konusu tartışmalı.'' dedi.

Büyük depremle ilgili soruya cevap veren Tüysüz, ''Böyle bir fayın büyük bir deprem potansiyeli yok. Pendik-Tuzla arasındaki fay hattının aktif olup olmadığı konusunda yeterli bir bilgi sahip değil. Fay büyük ölçüde yerleşim yerlerinden gidiyor. Eğer Kartal ve Pendik civarındaysa o faydan kuşkulanmak gerekir. 4'den küçük depremlerin yeri iyi analiz edilmedilir. '' ifadelerini kullandı.

GÜNGÖR: İSTANBUL'U NASIL KURTARACAĞIMIZI DÜŞÜNMELİYİZ

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör, "İstanbul'da her hangi bir noktasında depremin olabileceğini bilmeliyiz. Türkiye'de 550'nin üzerinde aktif fay var. Bu tür depremlerde yeni aktif faylar da ortaya çıkabilir. Bunlardan biri de bu." dedi.

"Öncü bir deprem mi?" sorusuna yanıt veren Güngör, "Öncü bir deprem demek bilimsel olarak şarlatanlıktır. Bu bunun öncü olduğunu göstermez. Ben buradayım doğa hareket halinde. İstanbul'u depremden nasıl kurtartacağımızı düşünmemiz gerekiyor." dedi.

KANDİLLİ MÜDÜRÜ: DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLURSA...

Kandilli Müdürüyle görüşen gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Işık, ''Az önce Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le konuştum "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem... Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerendirme yapılabilir" dedi.'' ifadelerine yer verdi.

BARIŞ: DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDECEK

TRT Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, İstanbul'daki depremin ardından ilk değerlendirmesinde "Kartal açıklarında bir fay üzerinde olan bence normal bir deprem. Bu tür depremlerin Marmara'da her zaman olabileceğini söylüyorduk. Bu depremler olmaya devam edecek. Marmara'nın içinden geçen Kuzey Anadolu Fay hattından bu tür sarsıntılar görülebilir" diyor.

Vatandaşların bu çaplı depremlere hazırlıklı olmalarına işaret eden Barış, "Biz afetlere dayanıklı ve hazırlıklı hale gelmemiz lazım. Doğru davranışlar sergilememiz lazım. Mobilya ve eşyaları sabitlememiz lazım. Ben böyle bir depremde binanın içinde olsaydım, eşyaya tutunur ve sarsıntı geçince hayatıma devam ederdim" açıklamasını yaptı.