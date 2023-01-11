3600 ek gösterge ne zaman, kimlere ödenecek?
2022 yılında emekli olan memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 93 bin lira ikramiye ödenecek. Yaşanan gelişmelerinin ardından 3600 ek göstergenin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Katsayı ve hizmet yılına göre ikramiye tutarları değişeceği biliniyor. İşte son gelişmeler..
Yaklaşık 5,3 milyon memur ve emekli memuru kapsayan ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak.
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Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacaklar.
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Söz konusu düzenleme ile 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı.
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Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür gibi bazı meslek gruplarında ise 2200 veya 3000’den 3600’e çıkartıldı.
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