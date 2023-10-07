36. Mengen Festivali başladı!

Festival kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne, protokol üyeleri, aşçılar, aşçı adayları ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından pazar alanında festivalin açılış töreni gerçekleştirildi.

Ankara Yenimahalle Belediyesi halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından konuşan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, ilçenin aşçılarıyla özdeşleştiğini söyledi.

Aşçılığın ilçe için önemine değinen Bulut, "Dün aşçılarımız alaylılardı. Bugün artık eğitimli aşçılarımız, ustalarımızın yanında özellikleri kavradıktan sonra çok güzel bir noktaya geldi. Aşçılık artık entelektüel bir meslek haline geldi. Bugün hangi kanalı açarsanız açın hepsinde mutlaka aşçılarımıza günlük yer ayrılıyor. Aşçılık mesleğine en büyük yer ayıran ise Mengen'dir." diye konuştu.

Festivalin düzenleme komitesinde yer alan Anadolu Aşçılar Federasyonu Başkanı Tamer Özkan da "Artık Türk mutfağını, Mengen'de, 'Aşçılar Diyarı'nda okumuş, üniversite mezunu, yabancı dil bilen, fiziği, diksiyonu düzgün lider şeflere emanet edeceğiz. Bu çok önemli bir konu mutfağımız için." ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri, daha sonra stantları gezerek yöresel ürünlerin tadına baktı. Ayrıca festivalde kadınlar arasında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Festival kapsamında gün içinde yapılacak gastronomi konferansının ardından Selin Ataş ve Tuğba Yurt konser verecek.

Festival yarın yapılacak halk oyunu gösterileri ve konserlerin ardından sona erecek.

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