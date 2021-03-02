34’ünde kendini aştı! Arda Turan 5 maç daha oynarsa…

Sarı kırmızılıların kaptanı Arda Turan son 5 sezonun en çok lig maçını oynadığı dönemini geçiriyor. Tecrübeli futbolcu istikrarlı performansıyla sözleşmesini uzatmaya da çok yakın.

Galatasaray kaptanı Arda Turan, 2014-15 sezonundan bu yana kariyerinde en çok lig maçına çıktığı dönemi yaşıyor. Sarı kırmızılı kulüpte transfer süreci çok sancılı geçen Arda, oynamaya, oynatmaya, katkı vermeye devam ediyor.

Sözleşmesi oynamasına göre yapıldı

Geçen sezon devre arasında teknik heyetin takımda görmek istemesine rağmen yönetim tarafından transferi veto edilen Arda Turan, yaz döneminde yeniden yuvaya dönmüştü. Tecrübeli yıldızın maç eksiği olması sebebiyle, bu transfere soğuk bakanlar, oynayamayacağını iddia edenler de olmuştu. Hatta Arda'nın sözleşmesi dahi maç oynamasına endeksli düzenlenmişti.

Korona bile istikrarını bozamadı

Fakat kaptan birçoklarını yanılttı ve ekstra performans gösterdi. Koronavirüs geçirmesine rağmen bu sezon ligde 21 maça çıktı. Toplamda 1136 dakika görev yapan Arda Turan, bu sezondan önceki 5 sezonundan daha çok lig maçı oynadı.

Atletico Madrid günlerindeki gibi

Geçen son Başakşehir formasıyla 9 lig maçına çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 2018-19'da 14, 2017-18 sezonunda ise 11 karşılaşmaya çıkmıştı. Barcelona'da 2016-17 sezonunda toplam 30 ligde ise 18 maçı bulunan yıldız oyuncu, 2015-16'da ise 18 lig mücadelesinde boy göstermişti. 2014-15'te Atletico Madrid'de 32 La Liga karşılaşması oynayan Arda o sezondan bu yana en çok lig maçı oynadığı dönemi yaşıyor. Arda bu sezon 3 gol atıp 2 asist kaydetti.

Arda'nın sözleşmesi hangi şartlarda uzuyor?

Öte yandan milli futbolcunun bu performansı Galatasaray’daki geleceğini de doğrudan etkileyecek. Arda, sarı kırmızılıların Avrupa ve ligde oynadığı müsabakaların toplam 1 fazlası kadar ilk 11 oynadığı takdirde sözleşmesi otomatik olarak uzuyor.

Şu ana kadar 17 maça ilk 11'de çıktı

Galatasaray Avrupa ve ligi bu sezon 43 maçla tamamlayacak. Bu duruma göre halen 17 karşılaşmada ilk 11 başlayan Arda Turan 5 kez daha bunu tekrarlarsa kendi sözleşmesini uzatmış olacak.