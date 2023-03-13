31 yıl sonra Bakan düzeyinde görüşme başladı!

Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Moğolistan'dan dışişleri bakanları düzeyinde 31 yıl sonra ziyaret gerçekleştirmesinden mutluluk duyduğunu belirten Battsetseg, "Bu, 1992 senesinden 31 yıl sonra gerçekleştirilen ziyaret özelliğini taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Battsetseg, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek, depremin ardından karşılaşılan zorlukların, sarf edilen çaba ve dayanışma sayesinde kısa sürede atlatılacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

"Moğol halkı olarak Türkiye ile gönül birliği içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz." diyen Battsetseg, Moğolistan ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarına dikkati çekti.

Battsetseg, "Türkiye Cumhuriyeti ile geliştirmekte olduğumuz ilişkilerimize özel bir ehemmiyet vererek, stratejik ortaklık düzeyine ulaştırmaya yönelik arzuları teyit ederek, önümüzdeki yıl hasıl olacağımız iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümünde karşılıklı ve üst düzey ziyaretlerin gerçekleşmesi hususunda taraflar çaba göstereceğine dair görüş birliğine varmıştır." şeklinde konuştu.