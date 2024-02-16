31 Mart seçimlerinin ünlü adayları!
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler belediye başkan adaylarını büyük ölçüde belirledi. Bazı siyasi partiler ise bu seçimlerde ünlü adaylara yönelme stratejisini hayata geçirdi. İşte 31 Mart yerel seçimlerinde oy pusulalarında yer alacak ünlü isimler!
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirledi.
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Bazı siyasi partiler, belediye başkan adaylıkları için ünlü isimlere yöneldi. İşte, 31 Mart seçimlerinde oy pusulalarında isimleri yer alacak olan ünlüler!
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Erdal Beşikçioğlu - CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı
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Gökhan Zan - TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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