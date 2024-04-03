31 Mart 2024 Van yerel seçiminde son dakika! Van Büyükşehir Belediye Başkanı değişti mi?

Türkiye, hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Van yerel seçimlerinde %54.48 oy oranı ile Abdullah Zeydan seçildi. AK Partili aday Abdulahat Arvas ise %27.15 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı. Peki, Van Büyükşehir Belediye Başkanı değişti mi? Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?