31 Mart 2024 Van yerel seçiminde son dakika! Van Büyükşehir Belediye Başkanı değişti mi?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %54.48 oy oranı ile Abdullah Zeydan seçildi. Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı. Peki, Van Büyükşehir Belediye Başkanı değişti mi? Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
Türkiye, hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.
Van yerel seçimlerinde %54.48 oy oranı ile Abdullah Zeydan seçildi. AK Partili aday Abdulahat Arvas ise %27.15 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı. Peki, Van Büyükşehir Belediye Başkanı değişti mi? Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van’da % 54.48 oy oranı ile Büyükşehir Belediye Başkanı olan Abdullah Zeydan görevden alındı.
Van İl Seçim Kurulu Zeydan hakkındaki kararını verdi. Kurul, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığını bildirdi. Karar oy çokluğuyla alındı.
Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Van’daki seçimlerde en yüksek oyu AK Parti adayı Abdulahat Arvas almıştı. Böylece Van’da başkanlık AK Parti adayı Arvas’a geçti.
Karar oy çokluğuyla verilirken,DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.
Abdullah Zeydan kimdir?
Abdullah Zeydan, 13 Mart 1972'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yüksekova’da tamamlayan Zeydan, Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Farklı şirketlerde mimarlık yapan Zeydan, HDP'den Hakkari milletvekilliği yaptı. Abdullah Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.