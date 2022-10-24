300 bin TL konut desteği sağlanacak!
300 bin TL tutarındaki konut desteğinin detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik sağlanacak konut desteğine yönelik önemli açıklamalar yaptı.
Bakan Yanık, kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirterek şunları ifade etti:
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“Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2.023 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz”
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Yanık, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini duyurdu.
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Bakan Yanık, destek sağlanacak konutların özelliklerine ilişkin şu ifadelere yer verdi:
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