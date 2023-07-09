30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz 'in kıyı illerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının da iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

30 İl için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Amasya, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.