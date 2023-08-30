30 Ağustos zaferinde önemli rolü olan komutanlar!
Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasında büyük emeği olan 33 kumandanı rahmetle ve saygıyla anıyoruz...
Bundan 101 yıl önce 1922 yılında, Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında Anadolu'daki işgalcilere karşı başlatılan kurtuluş mücadelesi zaferle sonuçlandı.
Türk halkını bağımsızlığa ulaştıran Büyük Taarruz'un yıl dönümünde hayatını bağımsızlık uğruna vatana feda etmiş asker ve komutanları saygıyla anıyoruz.
İşte 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 33 kumandanı:
TBMM Reisi ve Başkomutan: Mustafa Kemal Atatürk
Genelkurmay Başkanı: Orgeneral Mustafa Fevzi Çakmak
Batı Cephesi Komutanı: Tümgeneral Mustafa İsmet İnönü
1. Grup Komutanı: Albay İzzettin Çalışlar
24. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Fuat Bulca
23. Tümen Komutanı: Yarbay Ömer Halis Bıyıktay
2. Grup Komutanı: Albay Mehmet Selahattin Adil
4. Tümen Komutanı: Albay Mehmet Sabri Erçetin
5. Tümen Komutanı: Yarbay Mehmet Kenan Dalbaşar
9. Tümen Komutanı: Albay Sıtkı Üke
3. Grup Komutanı: Tümgeneral Yusuf İzzet Met
7. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Derviş
8. Tümen Komutanı: Albay Kazım Sevütekin
15. Tümen Komutanı: Albay Şükrü Naili Gökberk
4. Grup Komutanı: Albay Kemalettin Sami Gökçen
5. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Cemil Cahit Toydemir
61. Tümen Komutanı: Albay Mehmet Rüştü Sakarya
5. Grup Komutanı: Albay Fahrettin Altay
14. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Mehmet Süphi Kula
4. Süvari Tugayı Komutanı: Yarbay Hacı Mehmet Arif Örgüç
12. Grup Komutanı: Albay Halit Karsıalan
11. Tümen Komutanı: Albay Abdülrezzak
Mürettep Kolordu Komutanı: Albay Kazım Fikri Özalp
Tümen Komutanı: Yarbay Abdurrahman Nafiz Gürman
17. Tümen Komutanı: Albay Hüseyin Nurettin Özsu
41. Tümen Komutanı: Yarbay Şerif Yaçağaz
Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Osman Zati Korol
Batı Cephesine Doğrudan Bağlı Birlikler
2. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Ethem Servet Boral
3. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay İbrahim Çolak
Mürettep Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Zeki Soydemir
3. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Halit Akmansü
6. Tümen Komutanı: Yarbay Hüseyin Nazmi Solok
57. Tümen Komutanı: Yarbay Hasan Mümtaz Çeçen
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