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30 Ağustos zaferinde önemli rolü olan komutanlar!

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasında büyük emeği olan 33 kumandanı rahmetle ve saygıyla anıyoruz...

Bundan 101 yıl önce 1922 yılında, Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında Anadolu'daki işgalcilere karşı başlatılan kurtuluş mücadelesi zaferle sonuçlandı.

Türk halkını bağımsızlığa ulaştıran Büyük Taarruz'un yıl dönümünde hayatını bağımsızlık uğruna vatana feda etmiş asker ve komutanları saygıyla anıyoruz.

İşte 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 33 kumandanı:

TBMM Reisi ve Başkomutan: Mustafa Kemal Atatürk

Genelkurmay Başkanı: Orgeneral Mustafa Fevzi Çakmak

Batı Cephesi Komutanı: Tümgeneral Mustafa İsmet İnönü

1. Grup Komutanı: Albay İzzettin Çalışlar

24. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Fuat Bulca

23. Tümen Komutanı: Yarbay Ömer Halis Bıyıktay

2. Grup Komutanı: Albay Mehmet Selahattin Adil

4. Tümen Komutanı: Albay Mehmet Sabri Erçetin

5. Tümen Komutanı: Yarbay Mehmet Kenan Dalbaşar

9. Tümen Komutanı: Albay Sıtkı Üke

3. Grup Komutanı: Tümgeneral Yusuf İzzet Met

7. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Derviş

8. Tümen Komutanı: Albay Kazım Sevütekin

15. Tümen Komutanı: Albay Şükrü Naili Gökberk

4. Grup Komutanı: Albay Kemalettin Sami Gökçen

5. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Cemil Cahit Toydemir

61. Tümen Komutanı: Albay Mehmet Rüştü Sakarya

5. Grup Komutanı: Albay Fahrettin Altay

14. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Mehmet Süphi Kula

4. Süvari Tugayı Komutanı: Yarbay Hacı Mehmet Arif Örgüç

12. Grup Komutanı: Albay Halit Karsıalan

11. Tümen Komutanı: Albay Abdülrezzak

Mürettep Kolordu Komutanı: Albay Kazım Fikri Özalp

Tümen Komutanı: Yarbay Abdurrahman Nafiz Gürman

17. Tümen Komutanı: Albay Hüseyin Nurettin Özsu

41. Tümen Komutanı: Yarbay Şerif Yaçağaz

Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Osman Zati Korol

Batı Cephesine Doğrudan Bağlı Birlikler

2. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Ethem Servet Boral

3. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay İbrahim Çolak

Mürettep Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Zeki Soydemir

3. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Halit Akmansü

6. Tümen Komutanı: Yarbay Hüseyin Nazmi Solok

57. Tümen Komutanı: Yarbay Hasan Mümtaz Çeçen

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30 Ağustos zaferinde önemli rolü olan komutanlar!