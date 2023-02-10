3 yaşındaki çocuk depreme tam 106 saat dayandı!

Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, enkaz altında bir çocuğun hayatta olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran Yalova'dan gelen Altınova Afet Gönüllüleri ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevliler, koridor açarak 3 yaşındaki çocuğa ulaşmayı başardı.

Binanın enkazından sağ çıkarılan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.