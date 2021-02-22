3 terörist MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK'lı teröristlerin üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.

Gara'da 13 vatandaşımızın kalleşçe şehit edilmesinin ardından gölgedeki operasyonlar hız kazandı.

İSTİHBARAT VE FİNANS FAALİYETLERİ

MİT'in yürüttüğü çalışmalar neticesinde Irak'ın Metina bölgesinde yerleri tespit edilen PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu için operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 3 hain de etkisiz hale getirildi.