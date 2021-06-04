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3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele sınırlarımız ötesinde hem Pençe operasyonlarıyla hem de nokta harekatlarla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendiği ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Pençe'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 155 oldu

Irak'ın kuzeyinde 23 Nisan'da başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor. Bugün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde askerlere ateş açan 2 PKK’lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

 

 

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