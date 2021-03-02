3 takım yüksek riskte! Korona haritasının Süper Lig'deki karşılığı...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre 21 Süper Lig takımından 13’ü koronavirüs açısından riskli ve çok riskli illerde yer alıyor. Peki bu takımlar hangileri?

Türkiye’de dün akşam açıklanan koronavirüs ile ilgili yeni risk haritası çok konuşuldu. 81 ili farklı risk gruplarına göre sınıflandıran harita atılacak normalleşme adımlarını da belirleyecek. Peki bu haritanın futboldaki yansıması nasıl olacak? Gelin Süper Lig’de mücadele eden takımların hangi risk grubunda olduğuna bakalım…

Trabzonspor, Ç.Rizespor ve Konyaspor tehlike altında

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre Süper Lig’de 3 takım “en yüksek riskli” bölgelerde yer alıyor. Bunlar koronavirüs haritasında kırmızı alarm veren Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor.

Hem Trabzon hem Rize virüsten çok etkilendi

Nitekim Trabzonspor bu duruma doğrularcasına önceki hafta oynadığı Medipol Başakşehir maçına Covid-19 testleri pozitif çıkan 7 oyuncusundan yoksun mücadele etmişti. Bir diğer Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor’da da geçtiğimiz haftalarda yoğun şekilde koronavirüs vakalarına rastlanmıştı.

Üç büyükler de riskli bölgede

Aralarında üç büyüklerin de olduğu Süper Lig’deki tam 9 takım ise “yüksek riskli” illerde yer alıyor. İstanbul temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Karagümrük ve Kasımpaşa ile beraber İzmir ekibi Göztepe, Fraport Tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor riski yoğun yaşayan takımlar olarak göze çarpıyor.

Yalnızca 8 takım diğerlerine göre rahat

Süper Lig’in kalan 8 kulübü ise “orta riskli” klasmanında yer alıyor. Bu ekipler haritada sarı renkle gösterilen illerde bulunan Ankaragücü, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve BB Erzurumspor.

Güvenli illerde hiçbir Süper Lig ekibi yok!

Buna karşılık hiçbir Süper Lig takımı haritada mavi ile temsil edilen “düşük riskli” illerde yer almıyor. Futbolseverler ise koronavirüsün daha fazla takımlara zarar vermeden bir an önce maçların seyircili oynanacağı güvenli ortamın oluşmasını bekliyor.