3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlenecek

23 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek zirvenin ana teması İklim ve Gençlik. Cem Öğretir ve Seda Öğretir’in sunacağı zirve; sadece atıklardan yapılan eserlerden oluşan Deniz Sağdıç’ın Sıfır Noktası Sergisiyle başlayacak.

Zirvenin ilk bölümünde ‘İklim İçin Gençlik Hareketi’’ Paneli düzenlenecek. Güven İslamoğlu’nun moderatörlüğünü yapacağı panelde; Plogger Erik Ahlström, Belgesel Yapımcısı Doğan Akdoğan, Fazla Gıda Kurucusu Olcay Silahlı, Yuvam Dünya Kurucu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık, Let’s Do It! Türkiye Ülke Koordinatörü Cengiz Kasak, Akademisyen Meriç Lütfü Avsever söz alacak.

Zirve Yazar Sümeyrâ KILINÇ’ın moderatörlüğünde “Ortak Evimiz Dünya’’ söyleşisiyle devam edecek.

Öğleden sonraki oturum Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle yapılacak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum katılacak.

Emine Erdoğan’ın teşrifleri sonrası “Yıl 2053 atıksız bir dünya” içeriğiyle bir müzikal sergilenecek.

Ardından Sıfır Atık 5. Yıl Filmi gösterilecek ve konuşmalara geçilecek.

2 iklim elçisinin konuşması sonrası Sri Lanka ve Lübnan Çevre Bakanlarının konuşmaları, Sn. Murat Kurum’un konuşmaları, ardından Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin hitapları gerçekleşecek. Konuşmaların bitiminde Sıfır Atık Ödül Töreni yapılacak. 12 kategoride (Yerel Yönetim, En İyi Uygulama, Sürdürülebilirlik, Yenilikçilik, Spor, Bilim, Kültür ve Sanat , Medya, Çevre Kahramanları, Sosyal Sorumluluk, Sivil Toplum, Girişimcilik, Katkı Verenler) 48 ödül verilecek.

MASTERCHEF’LER SIFIR ATIK ZİRVESİNDE

Zirveye Masterchef programının 3 şefi de katılacak ve Sıfır Atık Mutfağı kurulacak. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin de ziyaret edeceği mutfakta, Masterchef programı şefleri tarafından Sıfır Atık yemekleri pişirilecek.

Etkinlikte ayrıca;

Deniz Sağdıç ile birlikte atık malzemeler kullanarak Kauai kuşu sanat eserine dönüştürülecek.

2020 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından GPS işaretlemesi yapılarak denize salınan deniz kaplumbağalarının iki senelik kayıtlı seyahatlerinden elde edilen datalar ile oluşturulan ‘‘EVİMİN YOLLARI’’ isimli dijital sergi fuaye alanında katılımcılar ile buluşacak.

Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından hizmet veren kompost makinası atölyede yer alacak olup katılımcıların kendi evlerinde doğal yollardan kompost uygulamasını nasıl yapacaklarını öğrenebilecekleri bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Sektör temsilcilerinin stantlarında geri dönüşüm etkinlikleri gerçekleştirilecek.

ATIKSIZ ZİRVE

Zirvede plastik malzeme kullanılmayacak, geri dönüştürülmüş malzemelere baskı yapılacak.

Kurulan stantlar da ahşap malzemelerden oluşacak. Bu malzemeler zirve sonrasında geri döünüştürülerek yeniden kullanılabilecek, yeniden kullanılmayacak olanlar atık merkezine götürülerek teslim edilecek.

Zirveye ilişkin bilgiler yazılı baskılar yerine dijital ekranlar kullanılarak verilecek.

Kongre merkezinin her bir köşesinde sıfır atık ayrıştırma kutuları yer alacak.

SIFIR ATIK KAHRAMANLARI DAVETLİ

Atık toplayıcıları için yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla genelge yayımlanmış, Atık Toplayıcılarına mesleki statü kazandırılmıştı. Atık toplayıcıları da kendilerine verilen araçlarla zirvede olacak.

Davetliler arasında ayrıca akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, sporcular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İstanbul’daki okul ve üniversitelerin Sıfır Atık sorumluları, çevre müfettişleri, iklim elçileri, medya temsilcileri yer alıyor.

DEPOZİTO MAKİNALARI DA ALANDA OLACAK

Türkiye Çevre Ajansı Depozito Bilgi Yönetim Sistemi çalışmalarında sona geldi. 2023 yılı itibarıyla kademeli olarak Türkiye’nin dört bir yanında sistem işlemeye başlayacak.

2023’ün sonuna kadar tüm il ve ilçelerimizde en az 2.000 depozito iade makinası, 5.000 manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7.000 depozito iade noktasında vatandaşın hizmetine sunulacak. Depozito Yönetim Sisteminin hayata geçmesi ile birlikte;

İlk etapta 20 milyar şişe geri dönüşüme kazandırılacak.

37 bin ton sera gazı emisyonu azaltacak.

1.3 milyar kWh enerji, 3.6 milyon varil petrolden tasarruf sağlanacak.

20 yılda ekonomiye 100 milyar kazanç, 20 bin vatandaşımıza yeni istihdam alanları açılacak.