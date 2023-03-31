3 sanıklı cinsel istismar davasında karar!

6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası davasında karar çıkmadı. 3 sanıklı davanın bir sonraki duruşması 5 Haziran saat 9.30'da görülecek.

Dava açılmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şimdi 25 yaşında olan H.K.G.'nin 6 yaşından beri babası, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in öğrencisi Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla dava açmıştı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bugünkü üçüncü duruşmada kararını açıklayacak.

Davanın 27 Şubat tarihinde görülen ikinci duruşmasında verilen mütalaada, Kadir İstekli'nin, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün;

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in ise "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.