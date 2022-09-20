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3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor." ifadesi kullanıldı.

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