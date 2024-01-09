AjansHaber.com.tr Gündem 3 PKK'lı terörist daha yok edildi

3 PKK'lı terörist daha yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İşte açıklanan tüm adaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul muradına kavuşacak
Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı
Coca-Cola satışlarında sert düşüş!
AK Parti İBB adayı bugün açıklanacak!
AK Parti'nin Bursa adayı belli oldu!
AK Parti İBB adayı belli oldu!