3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mesajda ayrıca, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar