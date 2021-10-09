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3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mesajda ayrıca, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

 

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