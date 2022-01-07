3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009 ve 2017 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 01 Ocak 2022 tarihinden sonra teslim olan örgüt mensubu sayısı 3 oldu.