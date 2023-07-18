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3 katlı binadan 14 kamyon çöp çıktı!

Bursa'da, çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evde, tonlarca çöp olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 2. Karahan Sokak'taki 3 katlı bir binadan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Osmangazi Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, İsmet D'ye ait 3 katlı binanın girişinden çatısına kadar tüm katlarının çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Evin temizlenmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, 4 kamyon çöpü binadan çıkardı.

Binadaki temizleme işlemlerinin birkaç gün süreceği belirtilirken, en az 10 kamyon daha çöpün evden çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Binanın, çöpten arındırıldıktan sonra belediye ekiplerince ilaçlanacağı öğrenildi.

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