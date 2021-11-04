3 Kasım Çarşamba günü Türk televizyonlarında ne izlendi?

Televizyon kanallarında reyting savaşları devam ediyor. İşte 3 Kasım'da ekranlarda en çok izlenen 10 program;

1- KURULUŞ OSMAN / ATV

2 - SADAKATSIZ / KANAL D

3 - SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER / FOX

4 - KURULUS OSMAN (OZET) / ATV

5 - MASTERCHEF TURKIYE/ TV8

6- SADAKATSIZ (OZET) / KANAL D

7 - MUGE ANLI ILE TATLI SERT / ATV

8 - ESRA EROL'DA / ATV

9 - KANUNSUZ TOPRAKLAR / FOX

10 - HAVA DURUMU/ KANAL D