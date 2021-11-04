3 Kasım Çarşamba günü Türk televizyonlarında ne izlendi?
İşte 3 Kasım Çarşamba ekranlarda en çok izlenen 10 program;
Televizyon kanallarında reyting savaşları devam ediyor. İşte 3 Kasım'da ekranlarda en çok izlenen 10 program;
1- KURULUŞ OSMAN / ATV
2 - SADAKATSIZ / KANAL D
3 - SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER / FOX
4 - KURULUS OSMAN (OZET) / ATV
5 - MASTERCHEF TURKIYE/ TV8
6- SADAKATSIZ (OZET) / KANAL D
7 - MUGE ANLI ILE TATLI SERT / ATV
8 - ESRA EROL'DA / ATV
9 - KANUNSUZ TOPRAKLAR / FOX
10 - HAVA DURUMU/ KANAL D
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