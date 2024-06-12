3 ilde orman yangını: 1'i söndürüldü

Muğla, Çanakkale ve İzmir'de çıkan orman yangınlarında İzmir ve Çanakkale'deki yangınlara müdahaleler devam ederken Muğla'da çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'da 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ihbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 3 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale'de yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy mevkiindeki ormanda saat 13.00'te yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.

İzmir'de yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, Narlıdere Mezarlığı üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 4 dozer ile itafiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.