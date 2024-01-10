3 ilde eğitime ara verildi

Soğuklar yurdun genelini vurmaya başladı. Ülkenin bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı oldu.3 şehirde eğitime ara verilmesi kararı alındı.

Tekirdağ

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edirne

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Çanakkale

Çanakkale'de de etkili olması beklenen kar yağışı kent genelinde eğitime 1 gün ara verilmesine neden oldu.

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden 10 Ocak 2024 Çarşamba günü il merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.