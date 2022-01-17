3 haftalık bebek koronavirüs nedeniyle öldü

Bakanlık, söz konusu bebeğin bilinen başka bir tıbbi veya kalıtsal hastalığının olmadığını açıkladı.

İlgili açıklamaya göre, mevcut dalgada daha fazla sayıda çocuk enfekte oldu ve önceki dalgalara göre daha fazla tıbbi bakım ihtiyacı ortaya çıktı.

Katar’da geçtiğimiz yıl da 11 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülkede salgının başından bu yana 299 bin 242 kişide COVID-19 tespit edilirken, 626 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.