3 haftalık bebeğini boğarak öldüren anneye müebbet hapis!

Olay, 5 Temmuz 2020'de sabaha karşı Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe Bülbül, yaklaşık 1 ay önce, doğum yapacak olması nedeniyle baba evine geldi. İlçe Devlet Hastanesi'nde 3 hafta önce kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Bülbül, doğum sonrası yeniden babasının evine döndü. Bülbül, çiftçi olan eşiyle birlikte dünyaya gelen çocuklarına Melek ismini koydu. Bülbül 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdü. Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Ayşe Bülbül hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın önceki duruşmalarında Bülbül, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Ayşe Bülbül hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüşte bulunduğunu söyledi. Son sözü sorulan sanık Bülbül, "Öyle bir şey yok. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi. Mahkeme başkanının bir önceki duruşmada, "Ağlıyor diye öldürdüm. Cezamı çekmek istiyorum" dediği ifadesini hatırlatması üzerine ise sanık Bülbül, "Ne dediğimi bilmiyorum" cevabını verdi.

Mahkeme heyeti sanık Ayşe Bülbül'ü, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbede düşürdü ve sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.