3 gün sonra bulunan genç yaşadıklarını anlattı: 'Ölmedim mi şimdi?' dedim

Karaman'da 3 gün önce yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arkadaşlarıyla yolda mahsur kalınca yardım çağırmak için araçtan ayrılarak kaybolan Ege Kabalak kurtarıldı. Kabalak, yaşadıklarını anlattı.

Aracından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ege Kabalak'ın cep telefonu sinyalinin tespiti için bölgeye GSM operatörünce mobil baz istasyonu kuruldu.

Ayrancı ilçesinin yüksek rakımlı dağlık bölgesinde, sert iklim şartlarında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde Kabalak'ın cep telefonu sinyaline ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla araçlarının kara saplandığı Karaman-Erdemli kara yolundan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edilen Kabalak ile ekipler, telefonda görüştü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kabalak için helikopter talep edildi.

Hava koşulları nedeniyle helikopterin inemediği yere kara yoluyla giden Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, gence ulaştı.

Ekiplerin eşlik ettiği Kabalak, Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Entegre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ZORLUĞUNU YAŞADIM"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Kabalak, "İlk olarak dağdan aşağıya doğru inmeye çalıştım. Yakın mesafe sanıyordum, kolay olmadı, hayatımın en büyük zorluğunu yaşadım. Şelale altlarında yattım, dağlardan tırmandım. Kendi adıma yaşayabileceğim en büyük, zorlu maceraları yaşadım. Fakat bu bana çok büyük bir umut ışığı verdi" dedi.

"HAYATIMDA EN DEĞER VERDİĞİM İNSANI, ANNEMİ DÜŞÜNDÜM SADECE"

Kabalak, hayatta kalmak için yemek artıkları topladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"4 gündür açım, bir şey yiyemedim. Ekipler bana yemek ısmarlayacaklar, sağ olsunlar. İyi hissediyorum kendimi. Çimen yedim, yerde bir leblebi ve kuru bir ekmek parçası buldum, onları yedim. Dereden su içtim. Soğukla mücadele etmek ve kan akışımı düzenli tutmak için de her gün 7 saat durmadan yürüdüm. Hayatımda en değer verdiğim insanı, annemi düşündüm sadece. Umudumu kaybetmedim, hiçbir zaman ölümden korkmadım. Sadece sevdiklerim benim için birinci plandaydı."

"TELEFONUN ÇEKTİĞİNİ FARK EDİNCE, 'ÖLMEDİM Mİ ŞİMDİ?' DEDİM"

Telefonunda sinyal görünce ağlamaya başladığını anlatan Kabalak, şunları kaydetti:

"Bir çeşme gördüm, üzerinde Toros Dağları'na seslenen bir alimin ifadeleri yer alıyordu. Dinlenmek için önünde oturdum, elime telefonu aldığımda telefonun çektiğini fark ettim. O sırada direkt ağlamaya başladım ve 'Ölmedim mi şimdi?' dedim. Arkadaşlarımı merak ettim. Aklımda sadece ailem ve arkadaşlarım vardı. Annem bana mesajlar atmış. Mesajlarda 'Ege inanıyorum, bugün döneceksin, geleceksin, kurtulursun' yazıyordu. Hiç şaşırmadım, bir tanecik annem çünkü. En güzel cümleleri kurmuş benim için. Jandarma ekiplerini karşımda görünce çok mutlu hissettim. Hayatımda daha mutlu olduğum günü hatırlamıyorum. Bir doğduğum gün bir de bugündür."

24 MART'TA 3 ARKADAŞ TİPİ NEDENİYLE KAYBOLMUŞTU

Karaman'dan Mersin'e giden Furkan Keleş, Rabia Bingöl ve Ege Kabalak, 24 Mart'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazi aracıyla Karaman-Erdemli kara yolunda mahsur kalmıştı. Rabia Bingöl araçta kalırken, yardım istemek için ayrılan Furkan Keleş ve Ege Kabalak kaybolmuş, aramalar sonucunda Keleş bulunmuştu.

Bölgede çalışan ekipler, gece hava şartlarının kötüleşmesi ve karanlık nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara vermişti. Çalışmalara çevre illerden AFAD ve jandarma ekipleri ile Çat köyü sakinleri de katılmıştı.