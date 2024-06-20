Galatasaray'a transferi gerçekleşirse bir ilk olacak!
Galatasaray, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Belçikalı oyuncu böylece 3 büyüklerden üçünün de formasını giyen ilk yabancı futbolcu olacak. İşte 3 büyük kulübün de formasını giyen unutulmaz futbolcular.
Türk futbolunun ezeli rakipleri yeşil sahalarda olduğu gibi transfer dönemlerinde de kıyasıya yarışını devam ettiriyor. Fakat bazı transfer çalımları var ki yıllarca unutulmuyor. Özellikle de o futbolcu ezeli rakipler Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'tan geliyorsa...
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İşte 3 büyüklerin üçünde de forma giyen unutulmaz oyuncular!
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Saffet Sancaklı
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Sergen Yalçın
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