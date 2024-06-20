Galatasaray'a transferi gerçekleşirse bir ilk olacak!

Türk futbolunun ezeli rakipleri yeşil sahalarda olduğu gibi transfer dönemlerinde de kıyasıya yarışını devam ettiriyor. Fakat bazı transfer çalımları var ki yıllarca unutulmuyor. Özellikle de o futbolcu ezeli rakipler Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'tan geliyorsa...