3 bölgedeki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Karşıyaka Yamanlar'daki yangın an itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam edecek. Bolu Göynük'te sarp arazide de çetin bir mücadele verildi. Çok şükür burayla ilgili de şu anda kontrol edildi bilgisi veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görebilir vatandaşlarımız ama hiç kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. Çok şükür burası da kontrol altına alınmış vaziyette. Dün akşam Urla Çeşme'de makilik alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgara rağmen ekipler alevleri söndürmeyi başardı.

"Devam eden 5 yangın da kontrol edilmeye yakın"

Devam eden diğer 5 yangın var. Burada da güzel haberler vermek istiyorum. İzmir Menderes'ten başlayalım, baraj yanından. Onun enerjisi düşürüldü. Şu anda 4 uçak, 11 helikopterle çok yoğun bir şekilde karadan da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Kontrol altına alınmaya en yakın olan yangınlardan bir tanesi bu.

Diğeri Aydın Bozdoğan. 5 uçak 11 helikopterle ve çok ciddi bir kara ekibiyle 3 gündür devam eden bir yangın burası. Çok ciddi bir mücadele verildi. Çünkü bayrak direğini bile adeta yerinden sökercesine bir rüzgar vardı orada. Ama buna rağmen arkadaşlarımız hakikaten üstün ve cansiperane bir müdahaleyle burayı da belli bir olgunluğa getirdiler. Buraya gelmeden önce tekrar görüştüm arkadaşlarla. Burası da kontrol altında bilgisi verilmeye en yakın olan hatta kısmen kontrol altında diyebileceğimiz yangınlardan bir tanesi. Hatırlarsanız, buranın bizi çok endişelendirdiğini söylemiştim.

Manisa Gördes'te de çok uzun ve genişalana bir hat şeklinde yayılmış şiddetli rüzgar sebebiyle bir yangın söz konusuydu. Burada da 1 uçak 10 helikopter ki çok ciddi de bir kara gücüyle müdahale devam ediyor. Buranın da yine enerjisi ciddi bir şekilde düşürüldü. Sadece bir noktası kaldı. Oraya odaklandı arkadaşlar. Burası da yine kontrol edildi bilgisi verilmeye en yakın olan yangınlardan bir tanesi. Sanıyorum gün içerisinde ya da akşam üstüne doğru bir güncelleme yapacağız buralarla ilgili.

Diğeri Karabük Ovacık. Burada da 2 helikopterle birlikte ulaşılamayan kayalık alanlar. Enerjisi çok ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Zaman zaman tütmeler görülebilir. Bunlar soğutmalardan da kaynaklanıyor. Burası da yine ee kontrol edildi bilgisi verilmeye yakın yangınlardan bir tanesi.

Son olarak Uşak Eşme. Burada da 4 helikopter ve yine kara ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Buranın da enerjisi ciddi bir şekilde düşürüldü. Burada da tek bir nokta kaldı. Arkadaşlarımız buraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Dediğim gibi bu kalan 5 yangınla kontrol edildi bilgisi vermediğimiz ama kontrol edildiğiye en yakın olan bu 5 yangının da inşallah gün içerisinde ya da akşam üzerine doğru net bilgilerini vermiş olacağız.

"Türkiye'nin neresinde olursa olsun biz çıkan yangını söndürmeye odaklandık"

1839 yılında kurulmuş Orman Genel Müdürlüğünün bu devletin kadim kurumlarından bir tanesinin ormanlarla ilgili, yeşil vatanla ilgili yapmış olduğu savunmanın yeşil vatanı koruma anlamında gösterdiği çabanın, cesaretin, fedakarlığın burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. 25 bin çalışanımız,105 helikopterimiz, uçaklarımız, 14 İHA'mız var. Gönüllülerimiz var yani topyekûn bir mücadele. Biz şu ana kadar bu yeşil vatan savunmasında kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle yerel yönetimler, belediyeler hiçbir siyasi ayrım da yapmıyorum burada yanımda olan herkesle birlikte bir mücadele yürüttük. Türkiye'nin neresinde olursa olsun biz çıkan yangını söndürmeye odaklandık. Bunun dışında hiçbir şey konuşmadık, söylemedik. Vatanımızı korumak üzere çalıştık, çabaladık hep birlikte. En önemlisi de bizlere dualarıyla destek veren milletimiz.

"Yanan alanları da yeniden ağaçlandıracağız"

500 binin üzerinde fidanını ve tohumunu bizler toprakla buluşturuyoruz. Buraları da yeniden ağaçlandıracağız. Ben herkesi 11 Kasım’daki Milli Ağaçlandırma Bayramımızda bu hasarı hep birlikte gidermeye davet ediyorum. Lütfen bugün de olduğu gibi o zaman da yanımızda olun.