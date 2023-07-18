3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti

Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti.



Karasu Adliyesine ise ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı.



Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde yer alan mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı ve bu mahallere ilave 61 hakim ataması yapılarak deprem nedeniyle adli yargıda açılması muhtemel davalara ilişkin mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması amaçlandı.

20 ilin Cumhuriyet Başsavcışı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıya ilişkin 2023 ana kararnamesiyle 20 ilin yeni başsavcıları belli oldu.



Kararnameye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fahri Mutlu Tosun İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker Manisa'ya, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ise Aydın'a başsavcı olarak görevlendirildi.



Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı da Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.



Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut Mardin, bu ilin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ise Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.



Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş Uşak'a, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Trabzon'a, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman Denizli'ye, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki Kahramanmaraş'a başsavcı olarak görevlendirildi.



Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Van'a, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren Niğde'ye, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert Bingöl'e, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin de Elazığ'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.



Konya Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz Giresun'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı oldu.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirilirken, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar Muş, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu Bergama, Boğazlayan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin Adıyaman, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al Salihli, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz Konya Ereğli, Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin Şırnak, Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış da Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çelik Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.



Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Badem de Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.



