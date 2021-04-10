3 astronot daha Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Soyuz MS-18 uzay aracı, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

Uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) Rus mekiği “Rassvet”e kenetlenme anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.

İstasyondaki astronot sayısı 10'a yükseldi

Rus astronotlar Oleg Noveskyi ile Petr Dubrov ve NASA astronotu Mark Vande Hey’i götüren ve uzaya ilk çıkan insan Yuri Gagarin’in adını taşıyan Soyuz MS-18, fırlatıldıktan sonra ultra hızlı iki yörüngeli uçuş planı sayesinde 3 saat 23 dakikada UUİ’ye ulaştı. Böylece UUİ’de faaliyet gösteren astronot sayısı 7’den 10’a yükseldi.

Ekibin, UUİ’de kaldıkları süre boyunca 50’ye yakın bilimsel araştırma yürütmesi planlanıyor.

Yuri Gagarin de aynı üsten gönderilmişti

Bugün Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 13.42’de Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile ROSCOSMOS Genel Müdürü Dmitryi Rogozin’in katılımıyla gerçekleşen Soyuz MS-18’in fırlatılma töreni, Yuri Gagarin’in uzaya çıkışının 60. yıl dönümü arifesinde yapıldı.

Uzaya ilk çıkan insan olan Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya gönderilmişti.