2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eren Abluka 10 Operasyonu bölgesinde 2'si terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

JÖH-PÖH,

Jandarma Komando,

Güvenlik Korucu Timleri,

SİHA-JİHA-PİHA

F-16



Biraz orantısız güç kullandık❗️



Eren Abluka 10 Operasyonu'nda;

1’i SARI TORBA,

2 TERÖRİST DE ELDE olmak üzere

3️⃣ terörist etkisiz❗

Teröristlerden 2’si YEŞİL KATEGORİ



SON ÇAĞRIMIZ,

TESLİM OLUN❗ pic.twitter.com/AHrll0u3cI