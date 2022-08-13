2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Eren Abluka 10 Operasyonu bölgesinde 2'si terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eren Abluka 10 Operasyonu bölgesinde 2'si terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
JÖH-PÖH,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 13, 2022
Jandarma Komando,
Güvenlik Korucu Timleri,
SİHA-JİHA-PİHA
F-16
Biraz orantısız güç kullandık❗️
Eren Abluka 10 Operasyonu'nda;
1’i SARI TORBA,
2 TERÖRİST DE ELDE olmak üzere
3️⃣ terörist etkisiz❗
Teröristlerden 2’si YEŞİL KATEGORİ
SON ÇAĞRIMIZ,
TESLİM OLUN❗ pic.twitter.com/AHrll0u3cI
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