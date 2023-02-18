296 saat sonra 3 kişi enkaz altından kurtarıldı, biri hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin 13. gününde Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken 296. saatte mucizeler gerçekleşti.



General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13. gününde gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

12 yaşındaki çocuk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı



Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı. Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.