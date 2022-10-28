29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç büyük şehirde bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Üç büyük şehirde bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç büyük şehirde bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Karara göre vatandaşlar, 29 Ekim'de , Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak.
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29 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçlarının ücretsiz kullanması bekleniyor.
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EGO'dan yapılan açıklama ile 29 Ekim'de Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu.
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