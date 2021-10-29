29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google’a doodle oldu

Dönem dönem önemli günleri ve kişileri doodle olarak hazırlayan ve ilgili ülkede kullanıcıların açılış sayfasına koyan Google, bu 29 Ekim’de de Cumhuriyet Bayramı’nı unutmadı. Günün ilk dakikalarından itibaren Google’a giren kullanıcılar Cumhuriyet Bayramı doodle’ı ile karşılaştı. İşte Google’ın hazırladığı o görsel…

29 Ekim'in önemi

Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve KKTC'de kutlanan milli bir bayramdır. Bu anlamlı gün resmi tatildir ve 29 Ekim'lerde stadyumlarda ve çeşitli alanlarda etkinlikler yapılır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1933'de verdiği 10. Yıl Nutku'nda bu günü "en büyük bayram" olarak nitelemiştir.

29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Aynı gece bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.