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28 Şubat KKTC'de hortladı: AYM ülkedeki Kur'an kurslarını kapattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi (AYM), ülkedeki Kur'an kurslarının laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

KKTC’de Anayasa Mahkemesi Kur'an Kursu konusunda sunulan davada, kararını açıkladı.

Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası’na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile “Kur’an Kursu” düzenleme yetkisi elinden alındı.

Kursların faaliyetleri resmen durduruldu

Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile Kur’an kurslarının faaliyetleri KKTC’de resmen durduruldu.

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