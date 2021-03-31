2.8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'de

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye’ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak' denildi.

"BİRKAÇ GÜN SONRA BAŞLAYACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Türkiye'ye nisan ayın kadar 4.5 milyon doz BionTech aşısı geleceğini açıklamıştı.

Bakan Koca, "Biontec-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı." diyen Koca, "Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak." şeklinde konuşmuştu.