2500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Samsun'da 2000- 2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda Samsun il sınırında 2 araç durduruldu.

ALTIN İŞLEMELİ, CEYLAN DERİSİ ÜZERİNE YAZILMIŞ

Araçlarda yapılan aramada, deri sanduka içerisinde yaklaşık 2000- 2500 yıllık olduğu tahmin edilen İbranice alfabe ile altın işlemeli olarak ceylan derisi üzerine yazılı dış kapağı ile birlikte toplam 19 sayfalık Tevrat ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.