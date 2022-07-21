2500 polis alımı için detaylar belli oldu! Başvurular ne zaman başlıyor?
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na 2.500 öğrenci alımı yapılacak.
Polis Meslek Yüksekokulları'na (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak.
Başvurular ne zaman?
Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
2022 PMYO başvuru şartları nelerdir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)