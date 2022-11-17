25. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başlıyor!

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 25’inci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, “Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” sloganı ile 18-28 Kasım tarihinde tiyatro severlerle buluşacak.

Festivalde, çeşitli sahnelerde gösterimi yapılacak 30’dan fazla oyun yer alıyor.

Açılış töreninde Onur Ödülü ve Emek Ödülü de sahiplerini bulacak. Festival Onur Ödülü tiyatro sanatçısı Metin Coşkun’a, Emek Ödülü ise tiyatro eleştirmeni ve festivalin Danışma Kurulu üyeliğini de yapan Prof. Filiz Elmas’a takdim edilecek.

Festivalde dikkat çeken oyunlardan bazıları şöyle:

Açılış oyunu: Celile

Festival, Kadıköy Halk Tiyatrosu’nun “Celile” adlı oyunuyla açılışını yapacak. 18 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde izlenebilecek oyunda, Osmanlı döneminin ilk kadın ressamı olan, Nâzım Hikmet’in annesi Celile Hanım’ın yaşamı boyunca sürdürdüğü savaşımlar konu ediliyor.

Hayvanat Bahçesi Masalı

Fethiye Belediyesi Tiyatrosu’nun, insanın yalnızlığı, yaşam ve ölüm temaları, toplum dışına itilmiş bireyle, toplumun değerler sisteminin çatışması ele aldığı oyun “Hayvanat Bahçesi Masalı” ise, 19 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Sahnesi’nde izlenebilecek.

Kûçıkê Sergo

Politik komedi türünde olan ve Şano Nan Performance tarafından sahnelenen Kürtçe oyun “Kûçikê Sergo / Çöplük Köpeği”, 20 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde oynanacak. “Kûçikê Sergo / Çöplük Köpeği” oyunu, son yıllarda kendini önce herkesin üstünde oturduğu bir kürsü, sonra bir çöplük köpeği, daha sonra ise ordusuz bir komutan, topraksız bir çiftçi, öğrencisiz bir öğretmen ve yurtsuz bir yurttaş olarak gören bir insanın serüvenini işliyor.

Sevdadır

Ankara’da dövülerek katledilen şair Arkadaş Zekai Özger’in hayatından ve şiirlerinden yola çıkılarak kurgulanan oyun “Sevdadır”, Devinim Tiyatro tarafından sahnelenecek. “Sevdadır”, Ankara Yüksel Caddesi’ndeki “İnsan Hakları Heykeli” önünde geçer ve izleyenleri bir Ankara hikâyesinin ortak paydası olaylarla Arkadaş’ın dönemi ile Arkadaş’ların yaşadığı günümüz dönemi arasında bir serüvene götürür. Oyun, 20 Kasım’da, Bambu Sahne’de izlenebilecek.

Tek Kişilik Performans

Diyarbakır’daki LGBTİ+ mücadelesinin yakın tarihini şehirdeki aktivistler, araştırmacılar ve sanatçılardan dinleyen Nadir Sönmez, Mehmed Uzun ve Baki Koşar kitaplarıyla Kürt edebiyatına giriş yapıyor. Performans, Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde (MMO) 23 Kasım’da gösterilecek.

Pippa Bacca’ya farklı bir bakış

Tiyatro İklimler tarafından işlenen “Pippa Adında Barış” oyunu, ağıtlarla ve beden performanslarıyla sahnelenecek. İtalyan performans sanatçıları Pippa Bacca ve Silvia Moro’nun 2008’de üstlerine giydikleri beyaz gelinlikle Milano’dan Tel Aviv’e Barış temalı yürüyüşlerinin Türkiye’de Pippa’nın öldürülmesi ile sona eren hikâyelerinin amacının anlatıldığı ve yarım kalan yürüyüşün Ortadoğu’da başlatılan savaşlara karşı Pippa'nın öngörülü barış duyarlılığı oluşturmadaki haklılığı ve barışa yönelik eyleminin sadece söylemde kalan pasifliğin, ajitatif samimiyetsizliğin ve halkların çaresiz bırakılmasına yönelik bir eleştiridir. Oyun, 24 Kasım’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM), 26 Kasım’da ise Bambu Sahne’de izlenebilecek.

2000 yıllık tragedya

Anadolu topraklarında yaşanan hazin bir savaş öyküsü olan Troya, bir coğrafyaya aitmiş gibi görünse de, İda Dağı’nın yeşil gölgesinden kurtarmak zor da olsa aslında bir simgedir. 2000 yıllık tragedya ile zamanını da aşarak bugüne; savaşın kadınlar ve çocuklar üzerindeki yıkımına dikkat çekmeye çalışılıyor. Erkeklerin bitmeyen kahramanlık öyküleri, kadınların bitmeyen ağıtları, Çankaya Sahne tarafından yorumlanan ve yazar Jean Paul Sartre’ın eseri olan “Troyalı Kadınlar”, 25 Kasım’da Çankaya Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Bir Göç Hikayesi

Mütareke yıllarında Yunanistan’a göç etmek zorunda bırakılan Anadolu Rumlarının öyküsünün anlatıldığı “Yadigar (Yurdum; Uzakta Kalan Aşkım!)” adlı oyun ise, Ankara Tiyatro Fabrikası tarafından Traji-Komedi şeklinde anlatılıyor. 28 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Sahnesi’nde sahnelenecek.