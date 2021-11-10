2.5 saat süren görüşme siyaset kazanını kaynattı!

Görüşmede ittifaklar konusunun gündeme gelmediği ifade edilse de 2 buçuk saat süren görüşmenin ilerleyen dönemde Saadet Partisi'nde rota değişimine neden olabileceği konuşuluyor.

Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı ile dirsek temasının kesildiği düşünülse de Temel Karamollaoğlu'ndan gelen görüşme talebi ile siyaset kulisleri yeniden hareketlendi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında, dostane bir ortamda ve olumlu havada geçen görüşmede ülke, bölge ve dünya gündemindeki konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 buçuk saat süren görüşmede, Erdoğan ve Karamollaoğlu, iç siyasetten ekonomiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok başlıktaki gelişmeler hakkında karşılıklı fikir teatisinde bulundu.

"Dostane, güzel bir görüşme oldu"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu, bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri, bazı noktalarda da farklı fikirleri taşıyoruz ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu." değerlendirmesinde bulundu.