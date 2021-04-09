25 Nisan'daki bursluluk ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HaberTürk TV'de gündeme dair soruları cevapladı.
Bakan Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu:
"1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruzu söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik."
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