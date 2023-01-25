Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, 2022'de internet yoluyla işlenen suçların tespitine yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, fuhuş, müstehcenlik ve yanıltıcı bilgi yayma gibi suçlar işlendiği belirlenen 25 bin 346 internet sitesine, erişim engeli getirilmesi yönünde karar aldırıldı.

Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği tespit edilen 615 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.