240 milyon yıl önce soyu tükenen canlının "uçan sürüngen" olabileceği düşünülüyor

"Nature" dergisindeki çalışmada, bilim insanları, 1990'lı yıllarda İskoçya'nın Moray kentindeki Elgin kasabasında izine rastlanan Scleromochlus sürüngenini inceleyen bir çalışma başlattı.

Bilim insanları, Geç Triyas döneminden kalma sürüngenin iskelet parçaları olmadığı için kaya üzerinde yer alan iz üzerinde çalıştı.

Araştırmacılar, sürüngenin kemik yapısını ortaya çıkarmak adına balmumu ve ham kauçuk kullandı.

240 ila 210 milyon yıl önce yaşayan sürüngenin büyük bir kafaya, kısa bir boyuna ve uzun arka bacaklara sahip olduğu sonucuna varıldı.

Bazı bilim insanları, söz konusu sürüngenlerin dinozorlar ile yakından ilişkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Nature dergisinden araştırmacılar, canlının çenesinin şekli ve kalça kemiklerine işaret ederek sürüngenin bilinen en eski omurgalı "Pterosaurs" ile ilişkili olabileceğini belirtti.

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'ndeki çalışmanın ortak yazarı Prof. Paul Barrett, sürüngenin ufak olması ve iyi korunamaması nedeniyle tespit edilmesinin zor olduğunu açıkladı.