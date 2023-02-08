24 yıl önce enkazdan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu, yardım için Hatay'da!

Biri 7.7, diğeri de 7.6 olarak ölçülen depremlerin ardından on binlerce kişi mağdur oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında spor camiası da beraberlik duruşu sergiliyor. Bu kişilerden biri 1999 depreminde enkazdan kurtarılan Kerem Aktürkoğlu oldu.

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da

Birçok kulüpten yardım açıklamaları gelirken, Galatasaray da bölgeye yardım gönderen ekipler arasında yer aldı. Sarı-Kırmızıılar'da Başkanvekili Erden Timur ile takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da Hatay'a giderek yardım malzemelerinin dağıtımında çalıştı.

Galatasaray bu anları 'Biz beraberiz' hashtagi ile paylaşırken, 'Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve futbol takımımızın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'daki yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı" notunu düştü.