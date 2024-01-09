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24 yaşındaki Gaye, evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

Afyonkarahisar'da, Gaye Solmaz (24), evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde yaşayan Gaye Solmaz, dün saat 20.00 sıralarında evinde tüfekle vurulmuş olarak bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gaye Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Solmaz'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Bolvadin Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. 

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