24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün olarak her yıl kutlanıyor. Öğrencilerin hayatına dokunan öğretmenler için bu özel gün minnettarlığın bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Öğretmenler Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bu önemli günde öğrenciler öğretmenlerine güzel mesajlar yazarak onlara olan sevgilerini gösteriyor.

2023 Öğretmenler Günü için öğrencilerin ve velilerin hazırladığı bazı mesajlar

- Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bilgeliğiniz, bağlılığınız ve nezaketiniz bizi her zaman doğru yola götürecek ve daha iyi insanlar olmamız için bize ilham verecektir.

- Sevgili öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Rehber olduğun ve çalışmalarımda başarılı olmam için bana ilham verdiğin için teşekkür ederim. Sen en iyi öğretmensin.

- Sözleriniz, tutumlarınız ve eylemleriniz çocuklarımızın eğitiminde o kadar olumlu bir fark yarattı ki! Size minnettarız!

- Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok şey borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.