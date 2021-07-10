23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan bronz madalya

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada BLW2 kategorisinde Ebru Akınal ve Nigar Hatun Demiroğlu dördüncü, BLM 4x kategorisinde Samet Kaban, Enes Gök, Şefik Çakmak ve Denizhan Aydın ise beşinci oldu.

Şampiyonanın son günü yarın, BLW 2x kategorisinde Mervenur Uslu ve Elis Özbay madalya mücadelesi verecek.