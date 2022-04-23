23 Nisan'da 81 ilden gelen çocuklar bayram coşkusunu Anıtkabir'de yaşıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü, kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü, kutlanıyor. Anıtkabir'deki ilk törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden gelen çocuklar katıldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Özer, çocuklarla birlikte, Anıtkabir Özel Defterini imzalamak üzere Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Özer, deftere şunları yazdı:

Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünde 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız. Açıldığı o kutlu andan bu güne dek Gazi Meclisimiz bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir.

Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde evlatlarımızı dünyadaki yaşıtları ile eşit şekilde donatmak gayesi ve gayretindeyiz. Milli mukeddaratımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi bilen vatanını, milletini, ailesini canı gönülden seven milli iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında tekrar okullarımızda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatı alinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce Meclisimize verildiği bu anlamlı günü büyük bir gururla kutluyoruz ruhunuz şad olsun.