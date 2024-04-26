23 Nisan Marşı’nı Meclis’teki odasında besteledi

Besteci ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, kutlama etkinliklerinde çalınan 23 Nisan Marşı'nı Meclis'teki odasında bestelediğini belirterek, "23 Nisan Marşı'nı, ekim ayından bu yana katil İsrail'in katlettiği binlerce çocuğun oluşturduğu yetimler ordusuna, kahraman Türk milletinin çocuklarına atfettim." dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları Meclis'te büyük coşkuyla gerçekleşirken, 23 Nisan için özel olarak hazırlanan marş da davetlilere dinletildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından bestelenen marş, TBMM'de etkinliklerin başlangıcında 4 çocuk solist tarafından seslendirildi.

Marşın hazırlanma sürecini anlatan Hacıoğulları, 23 Nisan 1920'nin, Anadolu halklarının bir millet olmaya karar verdikten sonra birleşerek Meclis'i oluşturduğu tarihin adı olduğunu söyledi. Hacıoğulları, "Bizler 104 yıl önce, bir millet olmaya karar verdikten sonra kendi varlığımızı, istiklal ve hürriyet yürüyüşümüzü bu Meclis çatısı altında devam ettirdik." diye konuştu.

23 Nisan Marşı bu duygularla çıktı

Marşların esas itibarıyla ordulara yazıldığını belirten Hacıoğulları, şöyle konuştu:

"İstiklal Marşı'mız, millet olarak mutabakat metnimizdir, üzerinde hemen her halkın, her oluşumun hemfikir olduğu çok önemli bir millet mutabakat metnidir. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'mızı kahraman Türk ordusuna yazmıştı çünkü marşlar ordulara yazılır. Marş bir ordu ritmidir. Mehterden farkı, mehter merhametlidir. Mehter durur ve düşünür, nereye bastığına bakar. Orduların durdurulamaz bir tarafı vardır. Ordular emri aldıktan sonra yürürler.

23 Nisan Marşı'nı, ekim ayından bu yana katil İsrail'in katlettiği binlerce çocuğun oluşturduğu yetimler ordusuna, kahraman Türk milletinin çocuklarına atfettim. O kutlu yürüyüşe, bizi ve bütün dünya mazlumlarını istiklal ve hürriyete kavuşturacak olan o kutlu yürüyüşe atfettim. 23 Nisan Marşı bu duygularla çıktı. 23 Nisan Marşı'nın sözlerine baktığınızda hem Akif'e hem Nazım Hikmet'e hem Abdurrahim Karakoç'a hem de üstat Necip Fazıl Kısakürek'e gizli gizli selamların verildiği bir metin olduğunu hemen görürsünüz."

23 Nisan Marşı'nı TBMM'deki odasında hazırladığını anlatan Hacıoğulları, "Ne kadar sürdü sorusuna Picasso'nun verdiği cevabı vereyim; 53 yıl artı bu marşı yaptığım süre." dedi. Hacıoğulları, 23 Nisan Marşı'nın bestelenmesine vesile olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Meclis Genel Sekreteri Talip Uzun'a teşekkür etti.

Marşın çok sahiplenildiğini dile getiren Hacıoğulları, "Numan Bey çok sevdiğini söyledi. Sağ olsun, Cumhurbaşkanı'mıza da övgüyle bahsetmiş. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, marşı öğrencilerle buluşturdu. O da çok sevdi. Marş iyi, sıkı, sözleri itibariyle derin. İnşallah sevilecektir, bundan eminim." ifadelerini kullandı.

Marşın ilk seslendirildiği gece yaşanan coşkuya işaret eden Hacıoğulları, şöyle devam etti:

"Finalde Filistin bayrağının açıldığı nokta, marşın pik yaptığı yerdi. Orada doğrusu çok heyecanlandım. İnsanlar da çok karşılık verdiler. Bizde 'dinleyen söyleyenden ariftir' diye bir söz var. Siz istediğiniz kadar ağzınızı açın, söylediklerinize kulak uzanmamışsa karşılık gelmez. Böyle bir marşa ihtiyacımız olduğunu izleyiciden aldığım tepkiden anlamıştım. Şu an iyi gidiyor."

Hacıoğulları, 15 Temmuz'a ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin de bir çalışma yapma fikrinde olduğunu söyledi.